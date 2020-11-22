Коронавирус нашли на норковой ферме во Франции Фото: Влад КОМЯКОВ

На норковой ферме в департаменте Эр и Луар на севере Франции обнаружили коронавирусной инфекцию. Из-за угрозы дальнейшего распространения заболевания и заражения работников фермы по приказу властей в стране уничтожили более тысячи животных. Об этом говорится в сообщении французского министерства сельского хозяйства.

После сообщений из нескольких стран о коронавирусе у норок, Франция провела проверку на своих четырех фермах, где выращивали этих животных.

- Вирус уже успел распространиться на ферме в Эр и Луар. Как только об этом стало известно, министерства незамедлительно приказали уничтожить тысячу животных, остававшихся в хозяйстве, а также уничтожить продукцию, произведенную из этих животных, - говорится в релизе ведомства.

Одна из четырех ферм, где прошли проверки, не пострадала, результаты двух других будут готовы в течение недели. Если в них также обнаружат коронавируса, то животные на этих фермах будут уничтожены, добавили во французском министерстве.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября власти Дании приказали уничтожить всех норок, которые местные фермы разводят для получения меха, поскольку у животных нашли мутировавший коронавирус. Популяция норок в Дании составляет от 15 до 17 миллионов особей. Датский министр сельского хозяйства чуть позже признал данный приказ ошибочным и ушел в отставку.

Вчера примерно 500 фермеров страны на тракторах выехали на улицы Копенгагена в знак протеста против массового убийства норок.