Доктор Мясников назвал неожиданную причину ночных кошмаров Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях, например, стенокардии и опухоли головного мозга. О причинах страшных сновидений врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор привел в пример историю одного пациента, который не жаловался ни на что, помимо постоянных ночных кошмаров. При этом сон у мужчины регулярно повторялся: в нем на него нападали и хоронили заживо. После пробуждения пациент испытывал сильное чувство давления в груди и повышенное сердцебиение.

Медики предложили ему провести мониторинг ЭКГ во время сна и обнаружили у пациента значительные изменения коронарных сосудов сердца. В итоге мучившемуся от кошмаров мужчине диагностировали тяжелую форму стенокардии.

- Это могло был закончится очень плачевно, если мы бы промедлили какое-то время, - отметил Александр Мясников.

Другими опасными причинами ночных кошмаров могут быть опухоль головного мозга, иммунные и эндокринные болезни, проблемы со щитовидной железой или печенью, депрессия и посттравматический синдром.

Мясников добавил, что неприятные сновидения может вызывать прием некоторых сильнодействующих лекарств: антибиотиков, антидепрессантов, препаратов для снижения холестерина, бета-блокаторов, антигистаминных лекарств или снотворных.