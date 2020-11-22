Лидеры стран G20 заявили о необходимости справедливого распределения вакцин от COVID-19

Саммит G20 в этом году прошел в формате видеоконференции Фото: REUTERS

Лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита заявили о необходимости справедливого распределения вакцин от коронавирусной инфекции.

Они также пообещали продолжить поддержку развивающихся стран на фоне влияния последствий пандемии и обязались построить сильную сбалансированную эпоху после завершения эпидемии. Об этом в воскресенье, 22 ноября, говорится в итоговом заявлении саммита.

- «Большая двадцатка» выражает приверженность поддержке всех развивающихся и наименее развитых стран в противостоянии пандемии коронавирусной инфекции, уделяя особое внимание тем, кто пострадал от нее в наибольшей степени. Мы продолжим прилагать усилия для защиты жизней и оказания им помощи, - говорится в документе.

Кроме того, страны G20 объявили о продлении до июня 2021 года приостановки платежей стран по обслуживанию долга. Отсрочка связана с невозможностью многих стран выполнять свои долговые обязательства на фоне тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации.