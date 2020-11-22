Полицейские доставили донорскую почку для ребенка на Lamborghini. Фото: кадр из видео

Итальянские полицейские помогли врачам доставить донорский орган для ребенка, привезя его на Lamborghini. Правоохранители сумели перевести почку для спасения жизни ребенка из Падуи в Милан, за рекордное время преодолев около 246 километров. Об этом рассказали представители итальянской полиции на своем официальном сайте.

Перевозка донорского органа была нужна для сложной схемы обмена органами между несколькими родственниками. Полицейские и врачи заранее тщательно спланировали операцию.

- Что может быть лучше, чем возможность спасти жизнь? Государственная полиция со своим суперкаром, Lamborghini Huracan LP-610, жемчужиной технологий, накануне перевезла донорскую почку из Падуи в Милан, - говорится в релизе пресс-службы правоохранительного органа.

Отмечается, что для этой непростой миссии автомобиль оборудовали специальным холодильником и аварийным комплектом с дефибриллятором, чтобы перевозка органа была максимально безопасной и эффективной.

- Один из лозунгов нашего Министерства здравоохранения: «Чтобы спасти жизнь, вам не нужны сверхспособности». А вот отличные технологии и эффективный транспорт очень помогают, - заключили полицейские.

В Италии в последнее время именно срочная доставка донорских органов, плазмы и лекарств является одной из центральных задач полицейского суперкара, хотя изначально Lamborghini Huracan планировали использовать только для преследования нарушителей.