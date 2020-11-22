Медики назвали первые признаки рака полости рта Фото: Олег ЗОЛОТО

Медики из Британского фонда здоровья полости рта рассказали о первых признаках рака полости рта. Эксперты фонда опубликовали советы для предотвращения развития серьезного заболевания на своем официальном сайте в воскресенье, 22 ноября.

Первыми симптомами, которые указывают на развитие рака, являются красные и белые пятна, а также шишки на языке, внутренней стороне щек и на губах. Врачи также посоветовали обратить внимание на припухлости на нёбе, голове или шее, ведь они со временем могут перерасти в опухоли.

При первых признаках рака полости рта британские врачи порекомендовали обратится к стоматологу или терапевту, чтобы провести необходимые исследования.

Ранее российский онколог перечислил первые признаки рака головного мозга. На ранних стадиях это заболевание никак себя не проявляет, однако со временем пациент начинает жаловаться на головную боль, быструю утомляемость и головокружение, тошноту и обмороки. У больных зачастую ухудшается зрение и слух.