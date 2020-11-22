Синоптики сообщили об аномальном потеплении в нескольких регионах России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют аномальное потепление в нескольких регионах России. На территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов температура воздуха превысит норму на два-семь градусов по Цельсию, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд в воскресенье, 22 ноября.

- В течение недели температура в Центральном федеральном округе будет выше нормы на два-четыре градуса, а в Северо-Западном федеральном округе превысит нормальные значения на четыре-семь градусов, - рассказал метеоролог в интервью агентству ТАСС.

Роман Вильфанд отметил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и регионах центрального Черноземья на грядущей неделе температура будет около нормы или немного ниже. Аномальное потепление эксперт объяснил переносом воздушных масс с запада на восток.

Ранее синоптики сообщили, что предстоящая зима в России будет немного холоднее, чем в прошлом году. По прогнозам, осадки будут в пределах нормы, но зима обещает быть более снежной.