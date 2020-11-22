Российские миротворцы сопроводили 34 автобуса с беженцами в Карабах Фото: REUTERS

За минувшие сутки более 1,4 тысяч человек вернулись в Степанакерт из Армении. Российские миротворцы сегодня сопроводили 34 автобуса с беженцами на территорию Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщается российское министерство обороны.

- Сегодня российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Карабах с территории Армении. Из Еревана на главную площадь Степанакерта проследовали 34 автобуса, в Карабах, таким образом, удалось доставить еще более 1,4 тысяч местных жителей, - говорится в сообщении ведомства.

Колонну беженцев сопровождали российские миротворцы и военная полиция.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, за последние пять дней на родину вернулись около 25 тысяч жителей Карабаха. Глава НКР отметил, что на первом этапе возвращаются домой те жители, у которых в регионе есть свое жилье.