Самые надежные автомобили в мире перечислили эксперты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Японская компания Mazda стала лидером рейтинга компаний, которые выпускают самые надежные автомобили в мире. Список лучших автомобилей составили аналитики американского журнала Consumer Reports.

Автомобили Mazda одержали безоговорочную победу, набрав 83 балла из 100 возможных. Эксперты отметили, что самыми надежными моделями японского производителям стали MX-5 Miata, CX-30 и CX-3.

Второе место в списке занял бренд Toyota, набрав 74 балла. Американские аналитики особенно выделили модели Prius, Corolla и Prius Prime. Тройку лидеров рейтинга самых надежных авто замыкает компания Lexus с 71 баллом, лучшие модели бренда - UX, NX и GX.

В топ-10 также вошли такие автомобильные компании, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.

В основу рейтинга легли данные более 330 тысяч автомобилистов, которые рассказали аналитикам о выявленных проблемах с их машинами за минувший год. Итоговый результат объединили с информацией, собранной во время испытаний на полигоне и опроса об удовлетворенности владельцев, а также со сведениями о безопасности автомобилей.