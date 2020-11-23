Стоматолог сказал, при каких условиях будут бесполезными отбеливающие зубные пасты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие россияне стремятся достичь великолепной белоснежной улыбки и готовы тратить на такие процедуры большие суммы денег. Однако в магазинах так и манят зубные пасты для очищения и осветления зубов на несколько тонов. О том, будут ли они полезны, kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, профессор РУДН, президент «Общества по изучению цвета в стоматологии» Андрей Акулович.

По мнению эксперта, несмотря на то, что пасты являются самым бюджетным вариантом отбеливания зубов, о здесь есть масса нюансов.

- Самый главный, конечно, это то, что ни одна паста не может сделать зубы белее, чем это заложено природой, то есть об эффекте именно отбеливания нельзя говорить. Но при этом они могут осветлять, добавлять зубам яркость и блеск, - объяснил доктор.

Также Акулович раскрыл, что зубные пасты с эффектом отбеливания могут работать по разному. Одни имеют высокую абразивность (способны негативно влиять на зубную эмаль), другие кислоты, и тогда от таких паст стоит держать свои зубы подальше.

- Наиболее корректны на сегодняшний день соединения - это ферменты, минеральные комплексы, активированный уголь и другие. Все эти компоненты к тому же направлены еще и на удаление пигментированного зубного налета, - рассказал ученый.

Однако специалист напомнил, что использовать бесконтрольно такие пасты не рекомендовано. В противном случае высока вероятность развития повышенной чувствительности зубов и повреждение эмали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все про отбеливание зубов в домашних условиях

Существуют различные средства для самостоятельного отбеливания. Но что выбрать, и так ли они безопасны? (подробности)