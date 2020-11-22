Белоруссия намерена расширить санкции против Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия намерена расширить санкции против Евросоюза: в «черные списки» включат представителей руководства ЕС и некоторых европейских государств. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Министр сообщил, что Белоруссия приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека из-за того, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк приняли решение заморозить свое сотрудничество с республикой.

- Отдельные страны пытаются критиковать нас по вопросам прав человека и демократии. Это все искусственно политизировано. Мы не видим смысла продолжать диалог с Европейским союзом по правам человека, - заявил Владимир Макей.

Напомним, что в октябре этого года МИД Белоруссии заявил о введении своего списка санкций против ЕС в ответ на формирование «черного списка» в отношении должностных лиц республики. Внешнеполитическое ведомство отметило тогда, что оказанное со стороны ЕС давление на Белоруссию может привести к нарушению и завершению дипломатических отношений