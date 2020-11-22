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Помпео объяснил пользу для США от выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь вновь обвинил Россию в невыполнении условий соглашения
Ксения АНУФРИЕВА
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Помпео объяснил пользу для США от выхода из Договора по открытому небу

Помпео объяснил пользу для США от выхода из Договора по открытому небу

Фото: REUTERS

Благодаря выходу США из Договора об открытом небе государство будет лучше защищено. Такое мнение выразил американские государственный секретарь Майкл Помпео в воскресенье, 22 ноября, на своей странице в Twitter.

- С сегодняшнего дня Соединенные Штаты официально выходят из Договора по открытому небу, предоставленное почти полгода назад уведомление об этом вступило в силу. Благодаря этому выходу США лучше защищены, поскольку Россия по-прежнему не выполняет своих обязательств по соглашению, - заявил Майкл Помпео.

До этого помощник американского лидера Роберт О'Брайен подтвердил, что США более не являются участниками Договора. Он заявил, что само соглашение устарело и в очередной раз обвинил российскую сторону в том, что она якобы не выполняла условий ДОН.

Как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва с сожалением восприняла выход США из договора и теперь считает соглашение нежизнеспособным.