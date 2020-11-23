Терапевт сказала, о чем может сигналить высокая температура без симптомов ОРВИ Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В период сезон гриппа и ОРВИ можно легко простудиться и заболеть, испытывая при этом кашель и насморк. Однако иногда у человека может быть высокая температура без проявления симптомов. О чем на самом деле в таком случае может "сигналить" высокая температура kp.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Лукашик.

По мнению доктора, чаще всего температура, превышающая отметку в 39° С без симптомов может развиваться при острой вирусной или бактериальной инфекции

- Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39° С может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью, - объяснила Лукашик.

Также врач напомнила, что при ОРВИ и бактериальных инфекциях повышение температуры, как правило, сопровождается интоксикацией. Для выведения токсинов из организма больным рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости.

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