Три человека пострадали в аварии с Porsche на востоке Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На востоке российской столицы автомобиль Porsche врезался в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе один несовершеннолетний. Об этом вечером в воскресенье, 22 ноября, сообщили в пресс-службе московского главка министерства внутренних дел.

- Примерно в 21:15 на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи случилась авария. Иномарка врезалась в препятствие, в результате пострадали трое человек, в том числе несовершеннолетний. Водитель Porsche врезался в столб, - сообщили представители правоохранительного органа в интервью РИА Новости.

Отмечается, что все пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы в медицинское учреждение. Состояние их здоровья на текущий момент не уточняется. Авария произошла на пересечении Московского проспекта и Главной аллеи.

Напомним, что вчера на Щелковском шоссе в Москве столкнулись маршрутное такси и автобус. В результате аварии пострадал один пассажир.