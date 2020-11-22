В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом Фото: REUTERS

В Москве за минувшие сутки скончался еще 71 пациент с диагностированным коронавирусом. Теперь общее число летальных исходов столице за все время эпидемии увеличилось до 8379. Об этом 22 ноября сообщили в оперштабе.

Ранее стало известно, что в России и в мире растет число инфицированных covid-19. Всего в мире были заражены более 58 миллионов человек из которых 1,3 миллиона скончались.

Напомним, что коронавирус может протекать как с симптомами, так и в бессимптомной форме. О том, какие последствия грозят бессимптомникам kp.ru объяснил специалист, врач-терапевт Николай Воликов.

По его мнению, прежде всего заболевание позже может отразиться на дыхательной и сердечно-сосудистой системах, а также на свертываемости крови. Именно это в дальнейшем это может привести к нарушению мозгового обращения, что вызовет инфаркты и образованию тромбов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие последствия грозят бессимптомным носителям коронавируса, объяснил специалист

Ростовский врач поделился информацией об обследовании и реабилитации для заболевших опасной инфекцией (подробности)