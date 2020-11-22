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Коронавирус Covid-19

Названы сроки производства российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии

Первую партию сыворотки намерены изготовить уже 2020 году
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Названы сроки производства российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии

Названы сроки производства российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белоруссии планируют в лабораторных условиях произвести первую партию российской вакцины от коронавируса в 2020 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

- Первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год. А промышленное производство, это будет на следующий год, - рассказала Пиневич в интервью телеканалу "Беларусь 1".

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