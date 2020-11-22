Названы сроки производства российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белоруссии планируют в лабораторных условиях произвести первую партию российской вакцины от коронавируса в 2020 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

- Первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год. А промышленное производство, это будет на следующий год, - рассказала Пиневич в интервью телеканалу "Беларусь 1".