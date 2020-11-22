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Билл Гейтс предупредил о начале новой пандемии в мире

Основатель Microsoft также рассказал о сроках разрешения ситуации с коронавирусом
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Билл Гейтс

Билл Гейтс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил мир о возможности наступления новой пандемии.

По его мнению, уровень вакцинации от других заболеваний в мире во время пандемии коронавируса снизился на 14 процентов, «сведя на нет прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет».

Из-за этого следующая пандемия при самом удачном раскладе может возникнуть в мире через 20 лет. Об этом Билл Гейтс рассказал в подкасте с актрисой Рашидой Джонс, пишет Fox News.