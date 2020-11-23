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Глава Нагорного Карабаха поблагодарил Россию за прекращение войны

Также лидер непризнанной республики обратился со словами благодарности к Владимиру Путину
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Нагорного Карабаха поблагодарил Россию за прекращение войны

Глава Нагорного Карабаха поблагодарил Россию за прекращение войны

Фото: Александр КОЦ

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился к российской стороне. Он поблагодарил Россию и президента РФ Владимира Путина за содействие в прекращении огня в зоне конфликта и окончании войны.

- Благодаря усилиям и действиям, предпринятым высшим руководством Российской Федерации, удалось остановить кровопролитие в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность президенту РФ Владимиру Путину, -говорится в посте Арутюняна на Facebook.

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