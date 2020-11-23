Названа лидирующая по смертности от коронавируса страна

Коронавирус все еще активно распространяется среди населения планеты, заражая все больше людей. Все в мире с начала пандемии инфицировались более 58 миллионов человек из которых 1,3 миллиона скончались.

Эксперты составили рейтинг и определили нескольких лидеров антирейтинга стран, где результаты показали наивысший уровень смертности от ковида. Так, первой в списке стала Чехия. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом.

Отмечается, что в пересчете на 100 тысяч граждан в государстве этот показатель в Чехии составил 23,4.