Трагедия принца Уильяма и Кейт Миддлтон: погибло «сердце семьи»

На своей странице в Instagram Уильям написал, что погибло "сердце семьи", имея ввиду собаку Лупо. Фото: инстаграм

Герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон рассказали о трагедии, которая произошла накануне.

На своей странице в Instagram Уильям написал, что погибло "сердце семьи", имея ввиду собаку Лупо.

- К большому сожалению, в минувшие выходные скончалась наша дорогая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать, - подписано фото пса.