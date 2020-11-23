Интимные фото и видео британских спортсменок "слили" в сеть Фото: Анастасия Осипова

Фотографии и видеозаписи четырех британских спортсменок интимного содержания оказались безжалостно украдены хакерами. Неизвестные уже разместили "компромат" сети. Об этом сообщает The Sun.

Имена атлеток пока не разглашаются. Отмечается, что материалы хранились на личных телефонах девушек.

Также агент одной из спортсменок рассказал изданию, что его подопечная находится в замешательстве, девушка не знает, что ей теперь делать. В Национальном центре кибербезопасности тем временем дали простой и дельный совет - нужно использовать более надежные пароли.

Напомним, накануне сообщалось, что жертвой хакеров стал российский футболист Артем Дзюба. Злоумышленники выудили из его телефона видео с мастурбацией, после чего спортсмен был отстранен от нескольких матчей в составе сборной РФ. Однако такое решении многие знаменитости восприняли неоднозначно, и в большинстве своем поддержали Дзюбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто и зачем выложил в Сеть скандальное видео Артема Дзюбы

Хакер рассказал «КП», как появилась запись «виртуального свидания» футболиста сборной России (подробности)