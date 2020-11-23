Каких изменений ждать при сдаче экзамена на права, рассказали в ГИБДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, на чем теперь инспекторы по вождению будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой.

По словам руководителя ведомства, больше внимания будет уделяться именно навыкам вождения в реальной обстановке, то есть непосредственно на дорогах, их развязках, а также перекрестках.

- Прежде всего мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. В большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении. Они и дадут возможность более точно оценить водительские навыки выпускника автошколы, - рассказал Черников РИА Новости.