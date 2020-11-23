Семь человек умерли из-за свадьбы во время COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Свадебная церемония в американском штате Мэн обернулась трагедией. Из-за торжества распространился коронавирус, в результате чего заразились 177 человек и семеро скончались из-за инфекции. Об этом сообщил американский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Исследователи выяснили, что на свадьбе было 55 гостей. Она проходила в небольшом городке с населением 4,5 тысячи человек. Ранее в этом населенном пункте врачи не выявляли ни одного случая заражения граждан covid-19.

Спустя несколько дней после торжества к медикам обратились первые пациенты. Их тесты на наличие covid-19 в организме оказались положительными. На следующий день еще несколько участников мероприятия пожаловались на схожие с "ковидом" симптомы.

После резкого роста числа инфицированных эксперты попытались отследить контакты между зараженными и выяснили, что вспышка болезни произошла после свадьбы. Так, выяснилось и то, что число гостей превышало ограничение в полсотни человек. При этом приглашенные на свадьбу были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. В результате вирус распространился еще сильнее, среди погибших от covid-19 оказались только те, кто вовсе не был на свадьбе и даже не был знаком с молодоженами.