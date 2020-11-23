Российского футболиста отстранили от матчей в Америке за отказ преклонить колено

Российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в США. Причиной этому послужил отказ спортсмена преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом.

Сарамутин объяснил, что после расправы над чернокожим охранником Джорджем Флойдом в мае этого года всех игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизнь чернокожих имеет значение") перед матчами. Однако россиянин отказался от такого жеста и не стал этого делать.

- У клуба появились вопросы. Тренер рассказал, что мне нужно подумать над своим поведением. Меня убеждали: "Пойми, это проявление уважения". А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать, - рассказала футболит в интервью «Спорт-Экспресс».