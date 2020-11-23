Последние новости на утро 23 ноября 2020: В ГИБДД объяснили изменения в сдаче экзамена на права

Важные новости утра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости на утро 23 ноября 2020 года: Глава ГИБДД РФ Михаил Черников рассказал, на чем теперь инспекторы по вождению будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой. По словам руководителя ведомства, прежде всего удалось расширить проверку знаний не только теоретических и практических. Больше внимания будет уделяться именно навыкам вождения в реальной обстановке, то есть непосредственно на дорогах, их развязках, а также перекрестках. Благодаря этому, инструкторам будет проще определить, насколько будущий водитель готов к реальному и самостоятельному передвижению на авто.

США больше не часть открытого неба. В воскресенье истекли полгода, который были у властей страны, чтобы передумать выходить из договора 1992 года. Но Вашингтон стоит на своем: это больше не в их национальных интересах.

Лидеры стран G20 пообещали построить новую эпоху. Закончившийся саммит стран Большой двадцатки ознаменовался принятием итоговой декларации. Главы ведущих мировых держав, в число которых водит и Россия, намерены строить новую эпоху. Ее отсчетом станет конец пандемии коронавируса.

Ученые выяснили неочевидный признак лейкемии - "ночная потливость". Это происходит, как правило, по ночам, когда на человека внезапно накатывает беспричинное чувство жара и начинается чрезмерное потоотделение.

До 35 российских банков могут лишиться лицензии. Аналитики прогнозируют, что это начнется в течение ближайших четырех кварталов. Многие кредитные организации еще находятся в зоне повышенного риска.

У Кембриджского принца Уильям и его супруги Кейт Миддлтон произошла трагедия - умерло "сердце семьи". Речь идет о знаменитой собаке Лупо, скончавшейся в возрасте 9 лет, королевской семьи, которая была настоящей любимицей пары.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и президента Владимира Путина за содействие в прекращении огня в зоне конфликта и окончании войны. Политик отметил, что "благодаря усилиям и действиям, предпринятым высшим руководством России удалось остановить кровопролитие".

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл итоговый турнир ATP со счетом 4:6, 7:6, 6:4. Победу над австрийским спортсменом Доминикой Тимой нашему спортсмену удалось одержать впервые за 11 лет.