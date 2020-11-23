"Выбирайте то, что комфортно": дизайнер рассказал о подходящих нарядах для новогодней ночи

В чем встречать Новый 2021 год, советы дизайнера Фото: EAST NEWS

До Нового года остается чуть больше месяца, и пора задуматься не только о праздничном столе, но и наряде к торжественному событию. Дизайнер Игорь Чапурин дал совет, в чем провожать 2020-й год и встречать 2021-й.

На этот раз можно обойтись без платье, страз и высоких каблуков. В моде удобные и комфортные вещи, но не «спальные».

По-прежнему задавать тон будем место, где отмечается праздник. Если это загородный дом и формат вечеринки предполагает легкую домашнюю атмосферу, то стоит сделать выбор в пользу вещей в стиле sport casual: подойдут уютные свитера, мягкие свободные брюки, кардиганы, объемные рубашки из комфортных тканей.

Если же намечается торжественный ужин с рассадкой гостей, то стоит остановиться на вечернем образе. Женщины могут выбрать коктейльное платье, а мужчинам разрешено сочетать пиджак не только с классическими брюками, но и джинсами.

-Речь идет о естественности, это тенденция последних лет. «Боевой» раскрас сегодня не актуален, тоже правило для украшений. Качество должно возобладать над количеством, поэтому лучше наденьте эффектную моносерьгу и откажитесь от колье. Можно сделать акцент на массивном перстне, — рассказал Чапурин NEWS.ru.

Пандемия позволила многим сэкономить на гардеробе к новогодней ночи, так как большинство россиян останутся дома. Так что искать что-то особенное не актуально.

- Все же, Новый год бывает раз в году и если вам хочется что-то запоминающееся, то почему бы и нет. Выбирайте то, в чем вам комфортно, - заключил Чапурин.

Запрет на массовые мероприятия не только лишил праздника россиян, но и оставил многих без работы. Бармены, диджеи, звезды остаются дома в новогоднюю ночь.

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