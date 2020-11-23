В республиканской партии США Трампа призвали начать передачу дел Байдену

Выборы президента США состоялись 3 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски призвала Белый дом начать процесс передачи дел новой администрации страны и раскритиковала попытки действующего президента Дональда Трампа найти ошибки в подсчёте голосов на выборах главы государства.

- Пора начать полный и официальный переходный процесс, - заявила Мурковски на своей странице в Twitter.

Сенатор также отметила, что Трамп мог ранее через суд подвергнуть сомнению итоги выборов президента, но все суды, куда он обратился, не посчитали их обоснованными. Кроме того, Мурковски назвала "беспрецедентной" и "несовместимой с демократическим процессом" в США попытки Трампа повлиять на законодателей от штатов.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, штаб Байдена опубликовал заявление, в котором обвинил команду Трампа в "вопиющих нападках на американскую демократию" после того, как суд штата Пенсильвания отклонил очередной иск избирательного штаба республиканца.