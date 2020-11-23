Bloomberg предрёк США потерю лидерства на мировом рынке нефти

Bloomberg сообщил о первой в истории смене лидера по переработке нефти Фото: REUTERS

Китай благодаря строительству новых заводов может уже в 2021 году обойти в области нефтепереработки США, которые остаются бессменным лидером в сфере с середины XIX века, сообщило Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

- Америка была лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине XIX века, но <...> Китай свергнет США уже в следующем году, - сказано в материале издания.

Bloomberg также отмечает, что в Китае сейчас строится как минимум четыре новых нефтеперерабатывающих завода, а в США они наоборот закрываются. Одним из них стал завод Convent в штате Луизиана. Он принадлежит третьей по величине нефтяной компании в мире Shell.