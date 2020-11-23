Маркировку животных вновь предложили отложить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Введение обязательной маркировки животных могут перенести на более поздний срок. Причина в том, что Минэкономразвития РФ подготовило отрицательное заключение на соответствующий законопроект Минсельхоза РФ.

Авторы отрицательного заключения предлагают сначала запустить эксперимент в рамках одного региона, а в случае успеха, перенести на всю страну, пишет газета "Известия".

К тому же, введение маркировки сейчас принесет большие убытки бизнесу и гражданам. Дополнительных средств в бюджете на компенсации в настоящее время нет.

- Анализ влияния социально-экономических последствий реализации законопроекта…не осуществлялся, что свидетельствует о низкой степени проработанности данного вопроса, — подчеркивается в заключении.

В свою очередь в Минсельхозе настаивают, что никаких дополнительных издержек бюджета не потребуется, так как люди будут осуществлять все за свой счет.

Еще один момент, который вызвал нарекания – это недостаточно развитая инфраструктура сельской местности. Данный фактор может привести к тому, что людей, у которых нет физической возможности маркировать животных, будут привлекать к административной ответственности, сообщает телеканал "360".