В Колумбии 13 человек погибли в двух массовых убийствах

В департаментах Антиокия и Каука на западе Колумбии 13 человек погибли в двух массовых убийствах, сообщили власти.

- Десять хорошо вооруженных мужчин прибыли на ферму и без разбора обстреляли 14 человек, которые там находились. Семеро погибли и трое получили ранения, - рассказал глава муниципалитета Бетания Карлос Марио Вильяда в интервью радио W.

Восьмой человек позже скончался в реанимации, сообщил начальник местной полиции. Преступления считают связанными с конфликтом наркоторговцев. Сейчас местные власти ожидают губернатора и министра обороны Карлоса Трухильо. Они возглавят совет безопасности.