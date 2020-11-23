Названа стоимость первого российского серийного электромобиля

Машина может поступить в массовое производство в 2021 году. Фото: youtube.com/ПАО КАМАЗ

Российские ученые разработали первый серийный электромобиль, который поступит в массовое производство. Машина выглядит, как компактный смарт-кроссовер и может проехать без подзарядки более 250 километров.

Длина авто 3,4 м, ширина -1,7 м, предусмотрены места для четырех пассажиров и вместительный багажник. Максимальная скорость разгона 150 км/ч, а до 60 км/ч машина разгоняется за три секунды.

Эксплуатировать авто можно даже при аномально низких температурах, батареи смогут выдерживать до минус 50 градусов.

Машина сможет проезжать без подзарядки примерно 250-300 км. Фото: youtube.com/ПАО КАМАЗ

Ежегодно получится выпускать порядка 20 тысяч таких авто. Ценник на них стартует с 1 миллиона рублей.

Разработка принадлежит Центру компетенций «Новые производственные технологии» Национальной технологической инициативы (НТИ). Инженеры надеются, что все испытания удастся завершить в начале декабря, а это значит, что в 2021 году электрокар может поступить в серийное производство. Авто получило название «КАМА-1»

- Это полноценный легковой автомобиль. В базовой комплектации поставлена батарея на 33 киловатт-часа, которая на полном заряде в режиме езды на трассе позволит преодолеть до 300 км, — рассказал «Известиям» главный конструктор Инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ Олег Клявин.