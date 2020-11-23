Германия оценила угрозы санкций США из-за проекта "Северный поток — 2"

В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока — 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес выразил мнение о ситуации строительства "Северного потока — 2". Он призвал США уважительно относиться к европейскому суверенитету и продолжить сотрудничество с властями Германии. Об этом пишет газета Welt.

Ранее стало известно, что Вашингтон предупредил участников проекта газопровода о новых возможных санкциях.

"Такой подход совершенно исключен среди союзников", — сказал Хермес.

Напомним, что проект "Северный поток — 2" строит две ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он протянулся от побережья России через Балтийское море до Германии. Участники проекта ранее заявляли, что он будет закончен до конца 2020 года. США выступают против строительства, рассчитывая продвигать в Европу свой сжиженный природный газ.

В октябре Вашингтон усилил санкции в отношении "Северного потока — 2". Они касались компаний, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.