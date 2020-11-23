В США неизвестный зарезал двух человек в баптистской церкви

В США неизвестный напал на церковь, два человека погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Сан-Хосе американского штата Калифорния неизвестный ранил ножом нескольких человек в баптистской церкви.

Местная полиция сначала сообщила в своём Twitter, что ранения некоторых пострадавших представляют угрозу жизни. Позже мэр города Сэм Ликкардо заявил об аресте подозреваемого.

- Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви. Полиция Сан-Хосе арестовала подозреваемого. Другие тяжело ранены, и мы молимся о них, - сказано в заявлении мэра в Twitter.

Полиция Сан-Хосе также сообщила, что в момент резни в церкви не проходила служба, туда привели греться бездомных.