Нарышкин: опыт сотрудничества лидеров антигитлеровской коалиции востребован и сегодня

Опыт "большой тройки" показывает готовность к открытому и доверительному диалогу, считает Нарышкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что опыт сотрудничества государств "большой тройки" - СССР, Соединенных Штатов и Великобритании - в период Второй мировой войны, важен и востребован и в наши дни.

"Этот опыт, конечно, крайне востребован в современной обстановке", - сказал он в открытом онлайн-интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману по теме "Уроки Нюрнбергского процесса".

Нарышкин считает, что опыт "большой тройки" показывает готовность к открытому и доверительному диалогу, позволяя найти развязки и компромиссы по сложнейшим геополитическим проблемам.

"Ведь Сталин, Рузвельт и Черчилль, несмотря на большое количество геополитических претензий друг к другу, несмотря на огромные идеологические разногласия, смогли найти компромисс. И эти разногласия не помешали им создать так называемую Ялтинско-Потсдамскую систему, которая вместе с решениями Нюрнбергского военного трибунала легла в основу современного миропорядка", - отметил глава Российского исторического общества.

Он отметил, что это историческое сотрудничество обеспечивает Европе мир уже на протяжении семи с половиной десятилетий.

Напомним, что Нюрнбергский трибунал стал первым международным судебным процессом, наказавшим преступников за военную агрессию против человечества.