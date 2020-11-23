В России выявили за сутки рекордные 25 тысяч новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России впервые за всё время эпидемии коронавируса выявили более 25 тысяч случаев заражения. Положительными оказались тесты на COVID-19 25 173 человек. Общее число заразившихся выросло до 2 114 502. Новые заболевшие выявлены во всех регионах России.

Больше всего заражённых зафиксировано в Москве - 6 866 человек. На втором месте Санкт-Петербург с почти тремя тысячами заболевших за сутки - 2 926 человек. На третьем, четвёртом и пятом местах Московская, Нижегородская, Свердловская области.