Михаил Мишустин заявил о ликвидации 8 институтов развития, включая Роснано

Правительство ликвидирует восемь институтов развития. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что по поручению президента РФ правительство проведет оптимизацию институтов развития.

Некоторые функции восьми институтов развития распределят между Вэб.рф и органами власти. Сами структуры будут упразднены.

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента»,— приводит ТАСС слова главы кабмина.

Среди ликвидируемых институтов — Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Будут ликвидированы и три структуры, отвечающие за модернизацию и укрепление Дальнего Востока. Это Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В новой структуре сохранятся «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и Росавтодор.