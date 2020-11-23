Россияне жалуются на отсутствие подходящих вакансий и низкие зарплаты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, на что чаще всего жалуются россияне при поиске работы через центры занятости. 37% сетуют на отсутствие подходящих вакансий. 36% не устраивает предлагаемая зарплата, ее считают слишком низкой.

9% остались недовольны необходимостью сбора большого числа документов при обращении службы занятости, а 8% столкнулись с невозможностью найти информацию в открытом доступе.

Такие данные «Известиям» предоставили в ОНФ по результатам исследования, в ходе которого его эксперты посетили более 100 служб занятости населения (СЗН) в 75 регионах.

Общественники отметили, что проблемы не новые, они существовали и до пандемии. С массовым переходом на дистанционные сервисы, ситуация несколько улучшилась.

В Министерстве труда и соцзащиты отметили, что с января по октябрь 2020 года более 1 млн безработных граждан нашли работу с помощью службы занятости. Годом ранее этот показатель был на отметке в 660 тысяч человек.

- В настоящий момент на учете состоит 3 млн 310 тыс. человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных граждан сократилась на 400 тыс. человек. При этом почти половина из них не имеет профессионального образования, — сообщили в Минтруде.

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