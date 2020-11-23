Какую работу россияне считают самой престижной, показало исследование

Престиж профессии для большинства граждан определяется величиной заработной платы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование сервиса для поиска работы и сотрудников HeadHunter показало, что наиболее престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), сфере IT (47%) и государственных организациях (27%). Престиж профессии для большинства граждан определяется величиной заработной платы.

В исследование отмечено, что женщины отдают предпочтение работе в отраслях, связанных с нефтью и газом, а мужчины выбирают работу в сфере информационных технологий.

Работа в информационных технологиях оказалась самой желанной среди молодых соискателей от 18 до 24 лет (57%), проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Северо-Западном и Центральном федеральном округе, сообщает агентство РИА Новости, в распоряжении которого оказались результаты исследования компании.

Согласно исследованию, работа в сфере ЖКХ оказалась самой не престижной, так считают 45% опрошенных. Также соискатели не испытывают тяги к работе в розничной торговле - 31% и в образовательных учреждениях - 26%.

Исследование проводилось сервисом с 9 по 15 ноября среди 4184 соискателей.