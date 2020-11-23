Названы регионы России с самыми большими зарплатами

В российских регионах зарплату выше ста тысяч получаю более 25% работников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование показало, что Крайний Север и Москва оказались лидерами по доле работников с зарплатами более 100 тысяч рублей,

В российских регионах зарплату выше ста тысяч получаю более 25% работников.

Чукотка стала лидером рейтинга. В регионе свыше 40% работников получают как минимум 100 тысяч рублей в месяц, а доля работников с низкими зарплатами составляет всего 0,7%.

Вторую строчку среди регионов с высокими заработными платами занял Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35% занятых получают более 100 тысяч в месяц.

На третьей строчке расположилась Москва (31,6%), четвертой в списке стала Магаданская область (27,3%), на пятой позиции Ненецкий автономный округ (25,8%). Иследование проводило агенство РИА Новости.

В десятке регионов с самыми высокими зарплатами оказались также Сахалинская область (21,9%), Якутия (18,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (18,4%), Камчатка (18,4%) и Петербург (13,5%).

Всего по России 7,9% граждан могут похвастаться зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц и выше.

Ранее сервис поиска работы и сотрудников HeadHunter показал, что наиболее престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли, сфере IT и государственных организациях.