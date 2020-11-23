В России хотят ввести персональную финотчетность для иноагентов

В России руководство НКО — иностранных агентов могут обязать отчитываться о доходах и имуществе. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Свое предложение он направил на имя главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова.

Политолог напомнил, что в связи с действующим законодательством, госслужащие и представители законодательных органов власти обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах, а вот иностранные агенты – нет. По словам Орлова, такие агенты получают поддержу за рубежом и должны быть более финансово открыты для общества.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения обязанности для физических лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также для учредителей, руководителей и членов руководящих органов некоммерческих организаций, признанных выполняющими функцию иностранного агента, ежегодно предоставлять сведения о своих доходах и имуществе, доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей, подлежащие последующей открытой публикации до 1 апреля года, следующего за отчетным», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее сообщалось, что в России иноагентам могут запретить занимать государственные должности. С таким предложением на прошлой неделе выступила комиссия Совета Федерации по защите суверенитета страны, передает Москва 24.