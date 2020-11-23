Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона

Специалист рассказал, как люди сами сокращают срок службы смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Срок службы смартфона часто зависит от работы аккумулятора, поскольку в современных телефонах пользователи не могут самостоятельно заменить батарею без необходимых навыков и инструментов. Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко отмечает, что срок службы аккумулятора значительно сократится, если пользоваться смартфоном при высоких температурах.

- Например, если заряжать смартфон мощной "быстрой" зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может существенно повыситься, что зачастую приводит к повреждениям аккумулятора, - уточнил Гриценко в разговоре с агентством "Прайм".

Ещё одна деталь, способная быстро выйти из строя - OLED-экран. Они выгорают, особенно если смартфон работает на максимальной яркости.