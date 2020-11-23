Глава Амурской области Василий Орлов учредил губернаторские премии для волонтеров

В Приамурье работают более 54 тысяч волонтеров. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Приамурья Василий Орлов учредил губернаторские премии для волонтеров: уже в декабре добровольцы получат по 20 тысяч рублей. Всего в регионе работают около 54 тысяч волонтеров, на их поощрение из бюджета Амурской области выделяется 440 тысяч рублей.

Получателей губернаторских выплат определит конкурсный отбор, который будет проводить региональное министерство образования и науки. Премии будут присуждаться по 22 номинациям.

- Молодежью в Приамурье считаются более 170 тысяч людей в возрасте от 14 до 30 лет. Многие из них активно участвуют в добровольчестве. Особенно ценной их помощь оказалась в этом непростом году, - отметил губернатор Василий Орлов. - В период пандемии количество волонтеров увеличилось до 54 тысяч человек. Во всех муниципалитетах созданы волонтерские штабы. С апреля и до сих пор молодые люди доставляют продукты питания, формируют и выдают пакеты единовременной помощи пожилым людям, помогают врачам, работают на «горячих линиях». Этот труд должен быть вознагражден, поэтому премии за вклад в развитие добровольчества считаю своевременной мерой, которая позволит расширить ряды неравнодушных амурчан.

Добровольцы в Приамурье помогают врачам справиться с пандемией коронавируса: студенты-медики дежурят на ковидных «горячих линиях» и трудятся в стационарах. С октября к акции #Мывместе в Благовещенске присоединились сотни школьников, студентов, пенсионеров и работающих горожан. Они помогают врачам поликлиник заполнять документы и обрабатывать информацию, отвечают на звонки и дают консультации, не связанные с медицинской помощью. Добровольцы доставляют продукты и лекарства пожилым людям, решают бытовые и другие вопросы. Набирать волонтеров в 22 муниципальных штабах акции #МыВместе помогает отдел молодежной политики регионального министерства образования и науки.

Ранее глава Амурской области учредил еще одну губернаторскую премию – для школьников и студентов. Поощрительные выплаты с этого года получают победители и призеры различных этапов всероссийской олимпиады школьников. Размер губернаторской премии – от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от успеха каждого стипендиата. Выплаты в 18 тысяч предназначены для учащихся 9-11 классов, которые в течение последних трех лет получали в итоговых табелях одни «пятерки». Поощрительные премии в 12 тысяч рублей учреждены также для студентов колледжей за особые успехи в учебе. В 2020 году губернаторские стипендии получили более тысячи школьников и студентов.