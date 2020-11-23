«Мир вообще сошел с ума»: Лукашенко оценил ситуацию на международной арене

Лукашенко заявил, что в патриотическом воспитании среди граждан Белоруссии большой пробел. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко принял доклад у министра обороны республики о ситуации в армии, деструктивных силах и патриотизме. При этом глава Белоруссии дал свою оценку военному положению дел в стране и мире.

"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций" - передает Белта слова президента.

Президент затронул тему митингов, которые проходят традиционно по выходным дням, а также обозначил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну.

«Или не просто раскачать, а опрокинуть. Мы видим одним из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать», - сказал Лукашенко.

Напомним, что после выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. В первые недели в СИЗО были отправлены более 6 тысяч митингующих. Спустя несколько месяцев демонстрации стали проходить только по выходным дням. Их традиционно сопровождают ОМОН и милиция. Лукашенко много раз заявлял, что протесты в республике организованы извне.