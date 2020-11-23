После пандемии коронавируса в России выросла рождаемость

В России наблюдается рост числа новорожденных Фото: Иван ВИСЛОВ

К октябрю 2020 года в России, по данным Росстата, выросла рождаемость. По сравнению с прошлым годом показатели выросли в 74 регионах.

Сообщается, что наибольший рост рождаемости зафиксирован в Краснодарском крае, здесь родилось на 899 малышей больше, чем городом ранее. В тройке оказались также Новосибирская область (868 новорожденных) и Дагестан (683 малыша).

Добавим, что в условиях коронавируса женские консультации и родильные дома по всей стране работают без остановки на карантин. Сейчас в них создаются специальные условия, чтобы защитить молодых мам и их детей от вируса, передает «Российская газета».

Если же роженица уже более коронавирусом, после родов ее ребенка помещают в отдельное помещение, оснащенное всеми необходимыми расходными материалами, медикаментами и медицинским оборудованием для работы неонатологов. А после обработки и антропометрии малыша помещают в специальный кувез для оказания дальнейшей помощи и ухода.

Сообщается, что всего в России за первые десять месяцев 2020 года родилось на девять тысяч малышей больше, чем за тот же период 2019 года.

Напомним, ранее были названы самые необычные имена для новорожденных. Оказалось, что некоторые молодые родители называют девочек Малина, Радость, Мадонна и Россия, а мальчиков – Космос и Люцифер, передает телеканал «360».