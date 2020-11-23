Песков: Путин находится в постоянном контакте с Собяниным по ситуации с коронавирусом

Отдельно запланированных встреч президента и мэра пока не намечено, заявил Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 23 ноября, заявил, что президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с мэром Москвы Сергеем Собяниным по ситуации с коронавирусом и отдельно запланированных встреч пока не намечено.

"Нет. Пока в ближайшее время не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент встретиться с Собяниным.

"Но, с другой стороны, поскольку Сергей Семенович возглавляет одно из подразделений штаба в правительстве и работает, собственно, с регионами, то, конечно, он находится в постоянном контакте с президентом. Это же не значит, что если нет встречи, люди не общаются. Идет постоянное общение. Ежедневное", - передает РИА Новости слова пресс-секретаря.

Напомним, что власти отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, но при этом неоднократно заявляли, что вводить жесткий локдаун снова не собираются.

Согласно последним данным оперативного штаба за последние сутки в России впервые за всё время пандемии коронавируса выявили более 25 тысяч случаев инфицирования.

Больше всего больных зафиксировано в Москве - 6 866 человек. Общее число заразившихся в России выросло до 2 114 502.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время в мире заразилось больше 58 миллионов человек. Более 1,3 миллионов стали жертвами коронавируса.