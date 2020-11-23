Получили права за очарование: Старовойтов оценил навыки вождения женщин

Старовойтов оценил навыки вождения женщин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, комментируя новшества в сдаче экзаменов на права, заявил, что видит на улицах, как водители, особенно женщины, плохо паркуются, а значит, этому навыку нужно уделить повышенное внимание.

"Видя, как многие паркуются, особенно, конечно, при всем моем уважении, это относится к женщинам, удивляешься, как они вообще получили права. Я не говорю, что женщины хуже водители и прочее, но, может быть, иногда они получали права, потому что могли как-то воздействовать на приемную комиссию своим очарованием", - приводит слова Старовойтова РИА Новости.

Напомним, что в экзамен на права были внесены изменения, которые вступят в силу с 1 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции при приеме экзамена будут уделять особое внимание умению будущего водителя двигаться в реальных условиях. Так, привычный этап "площадка" упраздняется, и после сдачи теоретической части начинающий водитель попадает сразу в реальные дорожные условия.