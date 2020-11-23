В октябре Турцию посетили почти полмиллиона россиян

Всего за первые десять месяцев 2020 года Турцию посетил 13 652 641 турист из-за рубежа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В октябре 2020 года Турцию посетили 489 836 россиян, сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции. С января в республике побывали 1 911 264 россиян. В рейтинге стран, чьи поданные стали туристами в Турции чаще остальных иностранцев, Россия заняла первое место.

При этом общее число иностранных туристов, посетивших Турцию в октябре этого года, снизилось на 59,4% по сравнению с предыдущим. За месяц в республику прибыло 1 742 303 путешественника.

Второе место заняла Болгария с 232 729 туристами, а третье Украина. Оттуда в Турцию прилетели 155 254 человека.