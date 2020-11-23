В Кремле оценили ущерб от «ледяного дождя» в Приморье

Песков отметил, что ликвидировать последствия стихии во Владивостоке в одночасье невозможно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ прикладывают все усилия для ликвидации последствий, вызванных ледяным дождем в Приморье. Он отметил, что "ледяной шторм был очень сильный и нанес колоссальный вред городской инфраструктуре".

"Сейчас ведется постоянная работа, чтобы справиться с этой ситуацией. Руководство региона прикладывает все возможные усилия для этого", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что правительство РФ принимает меры для скорейшего налаживания ситуации. В Приморье по указанию главы кабмина создана специальная комиссия. МЧС активно работает, в регион перебрасываются энергоустановки.

"Сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать", - передает слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что в ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь.

Непогода оборвала линии электропередачи, ветром были повалены деревья и конструкции на юге края, также нарушен график автобусного сообщения и отменены десятки авиарейсов.

В результате стихии более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения.

В воскресенье премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье.