Владимир Зеленский вылечился от коронавируса

Зеленский излечился от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией.

"Настроение бодрое, температура 36,6. Сам я позитивный, потому что тест негативный. Нахожусь на Банковой (адрес офиса президента Украины в Киеве - прим.), работаю", - сказал он в видеообращении, которое разместил в своем Facebook.

Напомним, что несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом.

Он отметил, что «нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы». Зеленский подчеркнул, что от болезни его не спасли даже меры предосторожности и карантинные мероприятия. Он пообещал изолироваться и продолжать работу.

ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта. Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, более 58 миллионов человек в мире заразились новой болезнью.