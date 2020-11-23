В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Байдена с победой на выборах

Песков отметил, что президент РФ хочет дождаться завершения всех юридических вопросов голосования в США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин официально поздравит демократа Джо Байдена с победой на выборах. Он отметил, что президент РФ хочет дождаться завершения всех юридических вопросов голосования в США.

"Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но пока, очевидно, что пока этого не произошло", - передает слова Песков РИА Новости.

Напомним, что по предварительным данным Джо Байден, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать новым президентом США. Пока еще действующий американский лидер Дональд Трамп отказывается признать результаты голосования в некоторых штатах. Так, штаб Трампа подал иски на проверку действительности голосов. Трамп неоднократно отмечал, что из-за сложной системы голосования в этом году его оппонент сделает попытку фальсифицировать результаты.

Трам регулярно пишет в своем Твиттер-аккаунте, что именно он победил на выборах.