Директор НИИ имени Склифосовского рассказал, как уберечь себя от коронавируса

Директор НИИ им. Склифосовского рассказал о важности ношения масок и респираторов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2020 году НИИ имени Склифосовского оказался в эпицентре борьбы с коронавирусной инфекцией. Директор института Сергей Петриков рассказал, что сейчас в больнице для больных COVID-19 обрадованы специальные палаты и койки в реанимации.

«Под лечение COVID-19 у нас отведены 92 реанимационные и 43 госпитальные койки. Две трети из реанимационных занимают крайне тяжелые пациенты. А треть - те, которых мы уже вывели из этого состояния, и они готовятся к переводу на госпитальные койки», - рассказал врач «Российской газете».

Он добавил, что защититься от коронавируса на 100% пока не возможно, однако, чтобы минимизировать риски заражения, можно придерживаться простых правил.

«Чтобы полностью отгородиться от коронавируса, надо, наверное, запереться в бункере и не выходить оттуда года два. Но это же нереально. Меры, о которых говорят врачи, направлены на то, чтобы минимизировать риск заражения. И то, что они играют свою роль, сужу даже по своим сотрудникам и не только по ситуации с коронавирусом. Обычно осенью бывает очень много больных ОРВИ. В этом же году, когда все ходят в масках и респираторах, не передавая инфекцию друг другу, таких значительно меньше», - отметил Сергей Петриков.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победить новую коронавирусную инфекцию удастся уже совсем скоро. Надежду на скорое завершение эпидемии градоначальник выразил в своем блоге, передает сайт argumenti.ru.